В Facebook и Instagram появятся механизмы управления временем

По сообщениям социальных сетей Instagram и Facebook, появились новые возможности для их пользователей, позволяющие эффективно использовать свое время. Официальный сайт приложения Instagram содержит пресс-релиз, в котором содержатся пояснения о новых механизмах, которые должны прийти на помощь пользователям при грамотном распределении своего времени. Речь идет о ежедневной "напоминалке", панели управления активностью и о новом способе ограничения потока оповещений, передает Day.Az со ссылкой на DailyХайп.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что в разработке новых механизмов принимали участие профессиональные психологи, было уделено внимание и откликам пользователей. Вкладкой "Ваша активность" будет запускаться эта функция в соцсети Instagram, а желающие контролировать то время, которое они провели в течение дня в социальной сети Facebook, должны перейти на вкладку "Ваше время на Facebook".

Помимо того, что особая функция "напоминалки" будет сигнализировать пользователю о превышении установленного им самим лимита пребывания в социальной сети, приложения будут иметь функцию, позволяющую приостанавливать поток оповещений.