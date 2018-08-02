Это фиаско: неизвестный решил поджечь заправку и загорелся сам - ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку неизвестного мужчины поджечь автозаправку. При этом на кадрах видно, что такое решение для мужчины явно было неверным, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео показано, как неизвестный наливает в баллон бензин, после чего бросает все еще льющийся шланг с топливом на землю. После этого злоумышленник пытается зажечь спичку, но терпит фиаско - в результате мужчина загорается сам.

Согласно подписи к видео, инцидент произошел в Статен-Айленде в Нью-Йорке около 02:00 по местному времени. В результате возгорания сам злоумышленник получил сильнейшие ожоги, а вот заправка была потушена системой пожаротушения. Кадры были опубликованы на YouTube.

Как отметили в полиции, у злоумышленника был с собой газовый переносной баллон. А для поджога мужчина решил использовать бумагу для разжигания огня.

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