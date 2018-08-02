Названы самые богатые диджеи в мире

Американский журнал Forbes продолжает составлять и публиковать новые рейтинги. На этот раз журнал назвал самых высокооплачиваемых в мире диджеев, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лидиром в рейтинге стал шотландский диджей Адам Ричард Вайлс, который известен под псевдонимом Келвин Харрис. Об этом отмечено на сайте издания. Он сумел заработать за год 48 миллионов долларов. Среди наиболее известных хитов Харриса - "Summer", "We Found Love" с Рианной, а также другие. В прошлом году Харрис также занял первую позицию рейтинга по высокооплачиваемости.

Вторую строчку занимает дуэт диджеев The Chainsmokers, заработавший на двоих 45,5 млн долл. А на третьей - нидерландский диджей Tiesto, заработавший 33 миллиона долларов.

Далее следуют Стив Аоки (28 миллионов), Marshmello (23 миллиона), Zedd (22 млн долл.), Diplo (20 млн долл.), David Guetta (15 млн долл.), Kaskade (13,5 млн долл.), Martin Garrix (13 млн долл.).