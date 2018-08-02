Беларусь и Иран заключили сделку по нефти

Беларусь и Иран, попавший под санкции США, договорились о бартерной сделке "нефть за оборудование". Об этом сообщает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику", - заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.

В мае Овейси заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры относительно возможных поставок иранской нефти в Беларусь. При этом СМИ сообщали, что Беларусь уже закупала нефть у Ирана - во время перебоев с поставками из России. Проблемы были вызваны газовым спором Минска и Москвы.

Кроме того, как недавно заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия тоже заинтересована в программе "нефть в обмен на товары". При этом Новак подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, поскольку "достаточно собственной нефти".

Первый танкер иранской нефти по контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Поставки шли через структуру Минэнерго России "Промсырьеимпорт". Новак тогда заявил, что поставки идут не в Россию, а в другие страны, а РФ выступает лишь оператором по продаже нефти.