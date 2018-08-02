НЛО спровоцировал взрыв уличного фонаря - ВИДЕО
2 августа 2018 11:22 146
Кадры, снятые в Боготе (Колумбия), показывают, как НЛО был замечен в небе за несколько секунд до взрыва уличного фонаря, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Сначала в небе появилось странное пятно света. Впрочем, оно было настолько тусклым, что у некоторых зрителей рассмотреть его получилось лишь со второго или даже с третьего раза. Некоторые и вовсе заявили, что ничего не заметили на кадрах, однако, дальнейшая сцена показалась им интересной.
После этого фонарь взорвался, и улица погрузилась во мрак. Насколько известно, пока нет внятного объяснения ни световому пятну в небе, ни тому, почему мог взорваться фонарь.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
1 Авг. 12:12 9 999
-
1 Авг. 20:08 7 923
-
1 Авг. 18:51 7 795
-
1 Авг. 12:04 5 173
-
1 Авг. 13:00 4 364