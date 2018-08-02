НЛО спровоцировал взрыв уличного фонаря - ВИДЕО

Кадры, снятые в Боготе (Колумбия), показывают, как НЛО был замечен в небе за несколько секунд до взрыва уличного фонаря, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сначала в небе появилось странное пятно света. Впрочем, оно было настолько тусклым, что у некоторых зрителей рассмотреть его получилось лишь со второго или даже с третьего раза. Некоторые и вовсе заявили, что ничего не заметили на кадрах, однако, дальнейшая сцена показалась им интересной.

После этого фонарь взорвался, и улица погрузилась во мрак. Насколько известно, пока нет внятного объяснения ни световому пятну в небе, ни тому, почему мог взорваться фонарь.

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