В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказала происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада. - Газета.Ru)", - говорится в заявлении журнала.