Facebook готова начать зарабатывать на WhatsApp

Крупнейшая в мире соцсеть, акции которой на прошлой неделе резко подешевели на фоне разочаровавшей инвесторов отчетности, раскрыла план монетизации своего самого дорогого (и пока ничего не зарабатывающего) приобретения: мессенджера WhatsApp. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В блоге WhatsApp сообщается, что сервис начинает зарабатывать, получая с бизнесов деньги за налаживание удобного взаимодействия с клиентами через чат. Например, когда пользователю нужна какая-то информация - будь то сведения о доставке товара или посадочный талон на самолет - он сможет, предоставив магазину или авиакомпании свой номер телефона, получить необходимые данные прямо в мессенджере.

Также Facebook будет продавать компаниям возможность начать прямой чат с пользователем - его может запускать значок или диалоговая форма на сайте, но не менее интересен для бизнеса и еще один, новый формат: чат в WhatsApp, открывающийся, когда пользователь нажал на рекламный баннер. Такую рекламу можно разместить где угодно - на стороннем сайте, в соцсети - и немедленно установить контакт с потенциальным клиентом.

Кроме того, компании смогут предоставлять в WhatsApp услуги поддержки в реальном времени, отвечая на вопросы об их товарах или помогая через диалог в чате устранить проблему.

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В WhatsApp подчеркивают, что при общении с компаниями пользователь продолжит иметь полный контроль над сообщениями, которые получает - то есть назойливых отправителей из числа компаний тоже можно будет забанить. Кроме того, поскольку услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, в WhatsApp надеются, что бизнесы "будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка".