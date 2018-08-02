Французским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Во Франции одобрен законопроект, согласно которому школьникам запрещается пользоваться гаджетами во время занятий. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые правила вступают в силу в сентябре 2018 года и касаются всех электронных устройств с выходом в интернет - планшетов, ноутбуков, смартфонов и пр. Школьники в возрасте до 15 лет должны оставлять свои гаджеты дома, либо держать их выключенными до конца уроков.

Таким образом французские власти намерены бороться с зависимостью детей и подростков от своих мобильных устройств. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона, который уже выразил поддержку законопроекта в своем твиттере.