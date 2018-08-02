Французским школьникам запретили пользоваться смартфонами

2 августа 2018 12:35

Во Франции одобрен законопроект, согласно которому школьникам запрещается пользоваться гаджетами во время занятий. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые правила вступают в силу в сентябре 2018 года и касаются всех электронных устройств с выходом в интернет - планшетов, ноутбуков, смартфонов и пр. Школьники в возрасте до 15 лет должны оставлять свои гаджеты дома, либо держать их выключенными до конца уроков.

Таким образом французские власти намерены бороться с зависимостью детей и подростков от своих мобильных устройств. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона, который уже выразил поддержку законопроекта в своем твиттере.

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