Французским школьникам запретили пользоваться смартфонами
2 августа 2018 12:35 148
Во Франции одобрен законопроект, согласно которому школьникам запрещается пользоваться гаджетами во время занятий. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новые правила вступают в силу в сентябре 2018 года и касаются всех электронных устройств с выходом в интернет - планшетов, ноутбуков, смартфонов и пр. Школьники в возрасте до 15 лет должны оставлять свои гаджеты дома, либо держать их выключенными до конца уроков.
Таким образом французские власти намерены бороться с зависимостью детей и подростков от своих мобильных устройств. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона, который уже выразил поддержку законопроекта в своем твиттере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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