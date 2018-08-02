Число погибших из-за ливней на севере Индии возросло до 154

По меньшей мере 154 человека погибли, свыше 130 получили ранения с 1 июля в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились мощные муссонные ливни, передает в четверг агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, только за последнюю неделю жертвами стихийного бедствия в этом регионе на севере страны стали более 100 человек, еще примерно столько же пострадали. В общей сложности за прошедший месяц из-за непогоды оказались повреждены 1259 домов. Ливни также послужили причиной гибели 187 голов скота и фермерских посевов во многих районах штата.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх ранее поручил местным властям оповестить жителей штата о существующей угрозе, а также распорядился максимально оперативно оказать финансовую и медицинскую помощь пострадавшим семьям.