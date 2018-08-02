Появился крутой кадр с нового фильма "Терминатор"

Уже стартовали съемки нового фильма "Терминатор". Paramount Pictures уже показала первый кадр из грядущей картины, на котором показаны героини Линды Хэмилтон, Наталии Рейс и Маккензи Девис.

Отметим, что Линда Хэмилтон снималась в двух оригинальных фильмах "Терминатор" вместе с Арнольдом Шварценеггером, который, к слову, так же играет в перезапуске картины.

Сюжетной информации пока нет, кроме того, что персонажи Хэмилтон и Шварценеггера будут снова противостоять SkyNet. Джеймс Кэмерон также отмечал, что в его планы входит реабилитировать историю о Терминаторах и продолжить вторую часть саги.

Дата релиза перенесена с 26 июля 2019 на 22 ноября 2019 года. Режиссером проекта стал Тим Миллер, который снимал первую часть фильма Дэдпул. Названия у нового "Терминатора" пока нет.

Напомним, в сети уже "гуляют" фотографии и видео со съемок шестой части боевика. Портал ScreenRant сообщает, что Наталия Рейс сыграет некую Дану Рамос, которую будет преследовать новый терминатор в исполнении Габриэля Луны.