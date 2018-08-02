Очевидцы сняли на камеры падение парня, спавшего на крыше - ВИДЕО

Житель турецкого города Кыршехир решил подремать на крыше, но переоценил свои способности и сорвался вниз. К счастью, местный торговец успел открыть навес своего магазинчика, и это спасло соне жизнь, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах слышно, как стоящие внизу люди пытаются докричаться до спящего парня, но тот спит слишком крепко. К счастью, падение с крыши не стало для него фатальным - он приземлился на навес, предусмотрительно открытый местным лавочником.

Как сообщают турецкие СМИ, после падения любитель крыш был доставлен в больницу, и теперь его жизни ничего не угрожает.

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