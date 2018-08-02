В Китае отец с дочкой чудом выжили после взрыва скутера в квартире - ВИДЕО

В Китае электроскутер взорвался посреди квартиры. Об этом сообщает портал SCMP News.

Аккумулятор скутера заряжался, пока папа с дочкой смотрели телевизор. Вдруг произошёл хлопок. Мужчина выдернул шнур из розетки, но было уже поздно - из скутера повалил дым. Отец успел схватить девочку и выбежать из квартиры. Через несколько секунд раздался взрыв, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Спасатели отметили, что семья осталась жива во многом благодаря оперативной реакции мужчины. Если бы он промедлил, то мог бы погибнуть вместе с девочкой либо от взрыва, либо от отравления токсичным дымом.

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