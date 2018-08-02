Гости фестиваля пирогов в Таллине до смерти закормили лебедей

Масштабный фестиваль пирогов в таллинском парке Паэ закончился трагически для семьи лебедей, обитавших в местном пруду, сообщает Sputnik Эстония. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О гибели пернатых сообщили в управе Ласнамяэ, куда обратились горожане, заметившие отсутствие птенцов. В этом году пара лебедей вывела крупное потомство из шести лебедят, и многие ласнамяэсцы ежедневно приходили в парк Паэ, чтобы посмотреть, как чувствует себя подрастающее поколение благородных птиц.

Спустя некоторое время выяснилось, что пятеро птенцов были до смерти закормлены "сердобольными" людьми - спасти удалось только одного. Известно, что пара лебедей выводит потомство в пруду Паэ уже третий год, но из года в год оно погибает из-за безответственных людей.

Старейшины Ласнамяэ Мария Юферева выразила сожаление о произошедшем.

"Во время фестиваля мы неоднократно напоминали гостям мероприятия, что нельзя кормить птиц, так как это может привести к их гибели", - сказала Юферева.

Глава района обратилась ко всем, кто посещает пруд, с просьбой отказаться от подкормки лебедей, поскольку для пропитания им достаточно травы, водорослей, планктона и мелких жучков, которыми богаты наши водоемы.

"Надеюсь, что наконец-таки люди нас услышат!" - подытожила Юферева.