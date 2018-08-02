Синоптик потерял сознание, рассказывая про аномальную жару - ВИДЕО

2 августа 2018 16:01

Синоптик британской BBC Марк Маккарти потерял сознание, рассказывая об аномальной жаре, которая наступила в некоторых частях страны. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как заметно на видео, мужчина резко почувствовал себя плохо, извинился перед всеми и, потеряв сознание, упал на пол.

Отмечается, что синоптику была вызвана скорая, на данный момент его состояние удовлетворительное.

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Синоптик потерял сознание, рассказывая про аномальную жару

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