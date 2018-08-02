Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом Европы - ВИДЕО
2 августа 2018 17:19 1 156
На юношеском чемпионате Европы по борьбе в Риме спортсмен сборной Азербайджана Ульви Ганизаде выиграл золотую медаль, передает Day.Az.
В четвертфинале нашему спортсмену противостоял армянин Малхас Амоян, который впоследствии завоевал бронзовую медаль.
За 10 секунд до окончания встречи, завершившейся со счетом (7:1), Малхас Амоян понял, что не справится с Ганизаде, и сдался.
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