Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом Европы - ВИДЕО

На юношеском чемпионате Европы по борьбе в Риме спортсмен сборной Азербайджана Ульви Ганизаде выиграл золотую медаль, передает Day.Az.

В четвертфинале нашему спортсмену противостоял армянин Малхас Амоян, который впоследствии завоевал бронзовую медаль.

За 10 секунд до окончания встречи, завершившейся со счетом (7:1), Малхас Амоян понял, что не справится с Ганизаде, и сдался.

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