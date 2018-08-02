Двукратный серебряный призер ОИ по водному поло Чикваная скончался на 80-м году жизни

Серебряный призер Олимпийских игр 1960 и 1968 годов в составе сборной СССР по водному поло Гиви Чикваная скончался в возрасте 79 лет в Москве. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большую семью грузинского ватерполо покинул легендарный спортсмен Гиви Чикваная, он скончался в Москве. Федерация водных видов спорта Грузии выражает глубокие соболезнования семье и близким Гиви Чикваная, всему спортивному сообществу", - говорится в сообщении.

Чикваная родился 29 мая 1939 года в городе Телави (восток Грузии), ватерполо стал заниматься в детстве в городе Кутаиси, где жила его семья. В 1957-1967 годах играл за тбилисское "Динамо", в составе команды становился чемпионом СССР (1965), в 1968-1974 годах выступал за московское "Динамо", в составе которого выиграл чемпионат СССР 1969 года. В составе сборной СССР кроме двух олимпийских медалей выиграл серебро чемпионата Европы - 1962.

После завершения карьеры Чикваная работал тренером, в 1984 году был наставником московского "Динамо", в конце 1980-х годов несколько лет работал главным тренером тбилисского "Динамо".