Сирия сбила израильские беспилотники-разведчики

Сирийские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника-разведчика Израиля к востоку от Дамаска, заявил сирийский военно-полевой командир, передает РИА "Новости".

"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", - сказал он.

Сирийское национальное новостное агентство SANA ранее сообщило о сбитых вражеских целях к западу от Дамаска, однако не уточнило, что именно это были за цели.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку.