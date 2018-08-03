Сирия сбила израильские беспилотники-разведчики
3 августа 2018 07:35 184
Сирийские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника-разведчика Израиля к востоку от Дамаска, заявил сирийский военно-полевой командир, передает РИА "Новости".
"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", - сказал он.
Сирийское национальное новостное агентство SANA ранее сообщило о сбитых вражеских целях к западу от Дамаска, однако не уточнило, что именно это были за цели.
Ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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