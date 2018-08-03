Нурмагомедов пообещал избить Макгрегора на улице Нью-Йорка

Российский представитель в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, передает allboxing.ru. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что будет, если увижу его на улице? Будет драка. Конечно же. Без денег. Я никогда не проигрывал в уличных боях", - сказал действующий чемпион-легковес.

Россиянин отметил, что переговоры о возможном поединке с Макгрегором ведутся.

"Уважаю ли я Конора как бойца? Да. Как человека? Нет. Я надеюсь, что бой состоится, но пока не знаю никаких новостей. Просто жду. Переговоры ведутся", - заключил он.