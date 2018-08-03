Проткнувший ногу палкой олимпийский чемпион рассказал о самочувствии
3 августа 2018 09:13 119
Олимпийский чемпион по биатлону Пеппе Фемлинг прокомментировал свою страшную травму. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".
26-летний швед в своем инстаграме заверил, что его жизнь вне опасности.
"То, что могло быть хорошими выходными в Норвегии, закончилось полетом на вертолете скорой помощи. В отчете о проделанной работе прямо сейчас говорится, что все хорошо, даже несмотря на то, что картинки в различных средствах массовой информации выглядят не очень. В настоящее время у меня все еще часть палки в ноге, но, надеюсь, сразу отправлюсь в операционную и ее вытащат. Не мой день", - написал Фемлинг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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