Проткнувший ногу палкой олимпийский чемпион рассказал о самочувствии

Олимпийский чемпион по биатлону Пеппе Фемлинг прокомментировал свою страшную травму. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".

26-летний швед в своем инстаграме заверил, что его жизнь вне опасности.

"То, что могло быть хорошими выходными в Норвегии, закончилось полетом на вертолете скорой помощи. В отчете о проделанной работе прямо сейчас говорится, что все хорошо, даже несмотря на то, что картинки в различных средствах массовой информации выглядят не очень. В настоящее время у меня все еще часть палки в ноге, но, надеюсь, сразу отправлюсь в операционную и ее вытащат. Не мой день", - написал Фемлинг.