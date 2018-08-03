В Польше судья во время матча спас жизнь футболисту - ВИДЕО

3 августа 2018 09:19

Арбитр Марцин Лиана спас жизнь футболисту во время матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитны Старгард-Щециньски", сообщает "Советский спорт".

По ходу матча футболист "Бленкитны" Михал Цувински получил удар от соперника в спину и упал солнечным сплетение на мяч, начав задыхаться, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

К пострадавшему тут же подбежал Лиана, который экстренно оказал помощь игроку. В итоге Цувински после оказания медпомощи смог продолжить встречу.

Видео с эпизодом размещено в YouTube.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Польше судья во время матча спас жизнь футболисту -1

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