В Польше судья во время матча спас жизнь футболисту - ВИДЕО
3 августа 2018 09:19 598
Арбитр Марцин Лиана спас жизнь футболисту во время матча третьего дивизиона Польши между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитны Старгард-Щециньски", сообщает "Советский спорт".
По ходу матча футболист "Бленкитны" Михал Цувински получил удар от соперника в спину и упал солнечным сплетение на мяч, начав задыхаться, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
К пострадавшему тут же подбежал Лиана, который экстренно оказал помощь игроку. В итоге Цувински после оказания медпомощи смог продолжить встречу.
Видео с эпизодом размещено в YouTube.
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