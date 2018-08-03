Трамп раскритиковал американские СМИ за «лживые» новости

3 августа 2018 09:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются "лживыми" и "отвратительными". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Fox News.

Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

"Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что СМИ "неправильно" осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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