Трамп раскритиковал американские СМИ за «лживые» новости
3 августа 2018 09:20 127
Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются "лживыми" и "отвратительными". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Fox News.
Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
"Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", - подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что СМИ "неправильно" осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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