Лидеры «Реала» могут покинуть клуб вслед за Роналду

3 августа 2018 09:24

Полузащитник Тони Кроос и нападающий Гарет Бэйл этим летом могут покинуть мадридский "Реал" и перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует Marca, в трансферах футболистов заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Бэйл провел за "Реал" 26 матчей в чемпионате Испании, забив 16 мячей.

На счету Крооса в сезоне-2017/18 за 27 матчей пять забитых мячей в 27 матчах примеры.

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