Береговая охрана Коста-Рики задержала судно с двумя тоннами кокаина

Береговая охрана Коста-Рики задержала судно, перевозившее около двух тонн кокаина, пишет газета Nacion. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Операция стала возможной благодаря информации, полученной от властей США. Подозрительное судно было перехвачено в Тихом океане приблизительно в 150 километрах от берегов страны.

Пограничники конфисковали две тонны кокаина, расфасованного в пакеты по одному килограмму, и арестовали трех членов экипажа, которые являются гражданами Колумбии.

Отмечается, что контрабандисты использовали специальную лодку с очень низкой осадкой, что делает ее труднообнаружимой для радаров.