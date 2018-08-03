Apple установила абсолютный рекорд по стоимости компании
Рыночная стоимость корпорации Apple Inc. превысила триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg за 2 августа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в триллион долларов. Ранее это удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, но ее акции после этого сразу резко упали из-за обвала цен на нефть.
Аналитики связывают рост акций Apple с сильной квартальной отчетностью. Так, по итогам второго квартала 2018 года компания получила рекордную выручку для апреля-июня - 53,26 млрд долларов, а ее прибыль выросла на 32%.
"Apple достигла отметки в 1 триллион долларов США после введения нового налогового законодательства США, что стало благом для акционеров. Корпоративная налоговая ставка компании была сокращена", - отмечает Bloomberg.
Впрочем, Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов. "Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple - на третьем месте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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