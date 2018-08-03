Samsung поиздевались над Apple и iPhone X - ВИДЕО

На официальном YouTube-канале Samsung появился очередные ролики из серии Ingenius, высмеивающие недостатки iPhone и демонстрирующие превосходство смартфонов Galaxy, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Если в прошлый раз южнокорейская компания пародировала некомпетентность консультантов и слабых возможностях смартфонов Apple, то в этот раз под удар попали "челка" iPhone X, отсутствие режима разделения экрана и возможности установки карты памяти.

По сюжету к консультанту в Apple Store подходят клиенты и задают разные вопросы про iPhone, сравнивая смартфон с Galaxy S9. В первом ролике девушка удивляется, узнав, что в iPhone X нет режима разделения экрана, а Galaxy S9 такую возможность предоставляет.

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