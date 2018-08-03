Больших панд в берлинском зоопарке спасают от жары "ледяными бомбочками"

Больших панд в берлинском зоопарке спасают от жары при помощи кондиционера и "ледяных бомбочек", но в целом все животные переносят нынешние температурные аномалии относительно спокойно, рассказала РИА Новости официальный представитель зоопарка Филин Хахмайстер.

Рекордно высокая температура воздуха до 40 градусов сохраняется в отдельных частях Германии с начала недели.

"Внутренний загон для больших панд оборудован кондиционером, животные могут удалиться туда в любой момент, если на улице становится слишком жарко. Кроме того, некоторые животные в качестве дополнительного охлаждения получают корм в замороженном виде, в форме ледяных бомбочек", - рассказала Хахмайстер.

По словам представительницы зоопарка, животные переносят жару в целом спокойно, так как у них есть "стратегии самоохлаждения, как и у людей".

Например, белые медведи в берлинском зоопарке относительно легко переносят температуру воздуха плюс 25 градусов и выше, рассказала Хахмайстер. В частности, медведица Тоня "много плавает в эти дни или лежит в тени", ее закрытый вольер также охлаждается при помощи кондиционера.

Значительная часть животных в берлинском зоопарке прибыла из тропического региона, где летние температуры еще выше, чем те, что стоят в Германии, добавила представитель учреждения.

"Так как животные в дикой природе не могут ждать специальной помощи от человека в экстремальной ситуации, они хорошо подготовлены к ней от рождения. Например, бизоны, толстая шкура которых может выдержать зимний мороз до минус 40 градусов, линяют летом - также как мы, люди, меняем свой гардероб. Потому что в Северной Америке летом тоже бывает очень жарко", - рассказала она.