Люди выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающих - ВИДЕО
3 августа 2018 11:45 1 013
В американском городе Эмералд-Айл, что в штате Северная Каролина, десятки человек попытались спасти тонущих пловцов, передает ABC News
На помощь утопающим бросилось множество людей. Они выстроились цепью между пляжем и пловцами, держа друг друга за руки и пытаясь дотянуться до пострадавших. В результате развернувшейся спасательной операции почти всем удалось добраться до берега. Утонул лишь 41-летний мужчина, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.
По мнению властей, люди не приняли во внимание предупреждение из-за хорошей погоды, ведь после долгих дождей в Эмералд-Эйл впервые выглянуло солнце.
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