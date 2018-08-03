Миллионы роутеров по всему миру оказались в опасности

Исследователи безопасности из Trustwave обнаружили масштабную хакерскую атаку на маршрутизаторы компании MikroTik. Результаты исследования они опубликовали на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Злоумышленники заражали роутеры копией скрипта Coinhive, который позволяет майнить криптовалюту в браузере незаметно для владельца компьютера. Изначально атака была направлена на жителей Бразилии: на первых этапах хакеры взломали около 7,2 тысячи маршрутизаторов MikroTik в стране. В настоящее время заражены более 200 тысяч устройств.

Специалисты считают, что взломщики использовали уязвимость нулевого дня в компоненте Winbox, которую обнаружили еще в апреле 2018 года. Производители MikroTik устранили проблему уже на следующий день, однако многие пользователи до сих пор не установили необходимый патч.

Эксперты отметили, что к сети подключены 1,7 миллиона роутеров MikroTik. Теоретически все они подвержены взлому.

В июле хакерам удалось за сутки создать огромный ботнет, который включал в себя более 18 тысяч зараженных роутеров. Злоумышленник решил не комментировать, ради чего он взломал множество устройств.