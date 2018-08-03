Бакинская школьница завоевала успех в Испании среди 2 тысяч школьников - ВИДЕО

Была единственной представительницей Азербайджана среди тысяч школьников и вышла в финал.



Как передает BAKU.WS со ссылкой на Xezerxeber.az, речь идет об ученице 6-го класса Наргиз Гулиевой, передает Day.Az.



Она представляла Азербайджан на чемпионате ученых мира и завоевала семь медалей.



Чемпионат, в котором участвовали школьники из 60 стран прошел на прошлой неделе в Барселоне.



На соревновании, в котором Азербайджан впервые принимал участие, школьники участвовали в различных соревнованиях на английском языке в течение 5 дней.



По словам Наргиз Гулиевой, если она победит и на следующем этапе, то вернется на Родину с золотой медалью. Она верит в свою победу.



Школьники, которые будут соревноваться в финале, получат возможность посещать занятия вместе со студентами в университете в течение 5 дней и слушать лекции профессоров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

