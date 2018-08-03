Бакинская школьница завоевала успех в Испании среди 2 тысяч школьников - ВИДЕО

3 августа 2018 12:49

Была единственной представительницей Азербайджана среди тысяч школьников и вышла в финал.

Как передает BAKU.WS со ссылкой на Xezerxeber.az, речь идет об ученице 6-го класса Наргиз Гулиевой, передает Day.Az.

Она представляла Азербайджан на чемпионате ученых мира и завоевала семь медалей.

Чемпионат, в котором участвовали школьники из 60 стран прошел на прошлой неделе в Барселоне.

На соревновании, в котором Азербайджан впервые принимал участие, школьники участвовали в различных соревнованиях на английском языке в течение 5 дней.

По словам Наргиз Гулиевой, если она победит и на следующем этапе, то вернется на Родину с золотой медалью. Она верит в свою победу.

Школьники, которые будут соревноваться в финале, получат возможность посещать занятия вместе со студентами в университете в течение 5 дней и слушать лекции профессоров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Azərbaycan məktəblisi İspaniyada 2 mindən çox şagirdin yarışdığı çempionatda uğur qazandı

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az