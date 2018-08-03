Паранормальные явления ни при чем: ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника - ВИДЕО

Тайна Бермудского треугольника, где на протяжении десятилетий мистическим образом пропадают морские и воздушные суда, разгадана. Похоже, паранормальные явления здесь ни при чем - и тому есть научное объяснение, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.



Сенсационное исследование Университета Саутгемптона показало: причиной гибели кораблей в одном из самых загадочных уголков нашей планеты могут стать 30-метровые волны-убийцы. Они появляются внезапно и также мгновенно исчезают, обрушивая всю свою мощь и не оставляя ни единого шанса уцелеть.

Океанологи поясняют: такая разрушительная сила возникает, когда сталкиваются сразу три массивных шторма - например, если с севера и юга идут ураганы и к ним присоединяется еще один - из Флориды, образуются идеальные условия для гигантских волн, которые вмиг могут поглотить все на своем пути. В то же время остается без ответа вопрос, почему в случаях, когда пропадал экипаж, суда оставались нетронутыми.

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