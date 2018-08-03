В Риге полуголый мужчина с топором напал на полицейские машины - ВИДЕО

Видеокамеры Рижской муниципальной полиции зафиксировали полуголого мужчину, который топором разбил стекла двух патрульных машин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Sputnik Латвия, инцидент произошел в ночь на 2 августа. Дежурный полицейский выбежал из участка и увидел, что у одной из патрульных машин выбиты окна и помята водительская дверь. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны.

Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и нашли его на улице Бранткална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет и приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Тот повиновался, на него надели наручники и увезли в дежурную часть. Топор обнаружили за оградой одного из домов на улице А. Деглава.

Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что таким образом развлекался.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

