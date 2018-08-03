Прохожая дала отпор толпе мужчин, издевавшихся над девочкой - ВИДЕО
Случайная прохожая спасла девочку-подростка от издевательств толпы разъяренных мужчин. Инцидент произошел в подмосковном Долгопрудном, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Издевательства стоявшие поодаль очевидцы сняли на видео.
На кадрах видно, как мужчины подходят к девушке, сидящей на скамейке. Они обзывают подростка и требуют извинений за какой-то проступок.
"Тупая! Ты про кого видосы создаешь? На колени вставай перед пацанами", - говорит один.
Другой в этот момент выливает на девушку сок из пакета прямо на голову.
В какой-то момент к извергам подбегает женщина. Она толкает обидчиков девушки и кричит, чтобы те прекратили.
"Да у меня сын твоего возраста! Что ты делаешь! Мужики пошли!" - кричит она.
Женщина также пристыдила подруг несчастной за то, что они стояли рядом и бездействовали.
"Мы ничего не можем с этим сделать", - ответили они.
Тогда женщина просто взяла девочку за руку и увела, не обращая внимания на крики и угрозы разъяренных мужчин - они уже требовали разборок с мужем спасительницы.
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