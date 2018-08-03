Прохожая дала отпор толпе мужчин, издевавшихся над девочкой - ВИДЕО

Случайная прохожая спасла девочку-подростка от издевательств толпы разъяренных мужчин. Инцидент произошел в подмосковном Долгопрудном, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Издевательства стоявшие поодаль очевидцы сняли на видео.

На кадрах видно, как мужчины подходят к девушке, сидящей на скамейке. Они обзывают подростка и требуют извинений за какой-то проступок.

"Тупая! Ты про кого видосы создаешь? На колени вставай перед пацанами", - говорит один.

Другой в этот момент выливает на девушку сок из пакета прямо на голову.

В какой-то момент к извергам подбегает женщина. Она толкает обидчиков девушки и кричит, чтобы те прекратили.

"Да у меня сын твоего возраста! Что ты делаешь! Мужики пошли!" - кричит она.

Женщина также пристыдила подруг несчастной за то, что они стояли рядом и бездействовали.

"Мы ничего не можем с этим сделать", - ответили они.

Тогда женщина просто взяла девочку за руку и увела, не обращая внимания на крики и угрозы разъяренных мужчин - они уже требовали разборок с мужем спасительницы.

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