Пропагандирующий ЗОЖ толстый кот стал звездой сети - ВИДЕО

В сети набирает популярность страница в Instagram, посвященная толстому коту по кличке Бронсон. На момент публикации заметки она насчитывала более 70 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Хозяева животного - Майк Уилсон и Меган Ханнеман - рассказали, что весной взяли его из приюта. Они предположили, что предыдущие владельцы его неправильно кормили и решили помочь коту похудеть, параллельно отчитываясь о результатах. Пара занимается изготовлением мебели для домашних животных, которая помогает им оставаться активными и тестирует новинки на Бронсоне.

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