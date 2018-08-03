Ради лайков блогер кормил детей слабительным и снимал, как их мучает диарея - ВИДЕО

Известный американский блогер Кордери Джеймс Брэди с пятью миллионами подписчиков на "Ютубе" хотел разыграть своих маленьких детей и поднабрать просмотров... Теперь он рискует остаться без "работы" и без подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Популярный видеоблогер Кордери Джеймс Брэди, у которого 5,6 млн подписчиков, решил собрать как можно больше просмотров на "Ютубе", сыграв с собственными детьми жестокую шутку. Он снимал на видео, как накладывает им мороженое, и подсыпал туда слабительное.

Через полтора часа препарат начал действовать, и детишкам захотелось в туалет. Кордери продолжал снимать их на камеру, даже когда они были в туалете. Другие малыши плакали от резей в животе, однако отец продолжал снимать всё на видео.

Пользователи Сети остались недовольны такой злой шуткой блогера и отправили жестокую запись в полицию. Там изучили запись, после чего канал на время был заблокирован, но потом всё вернулось на свои места. Только видео всё равно заставили удалить из-за нарушения контента.

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