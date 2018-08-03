Драка американки с корейцами за место в бизнес-классе попала на камеры - ВИДЕО

Американку сняли с рейса Сеул - Сан-Франциско авиакомпании Korean Air из-за того, что она заняла место в бизнес-классе и отказывалась его покинуть, хотя ее билет подразумевал полет в экономклассе. Об этом сообщает издание News.com.au.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Инчхон. Стюардессам пришлось силой выдворять дебоширку из самолета, при этом драка была снята на видео другими пассажирами, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На видео слышно, как женщина обвиняет Korean Air в краже ее паспорта. Процесс выдворения несговорчивой американки из самолета сопровождался аплодисментами других пассажиров. Дебоширку посадили в кресло-каталку и привязали ремнем, после чего она начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению.

Из-за инцидента рейс был задержан на 1 час 40 минут.

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