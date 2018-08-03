Армяне оказались третьими по числу "воров в законе" в России и Украине

Не так давно в МВД подсчитали активных воров в законе. Как сообщают СМИ, полицейские России и Украины совместными усилиями насчитали 432 фамилии. Как оказалось, 318 человек из них находятся на свободе, 114 сидят, 31 под следствием, а 19 в розыске.

Как передает Day.Az, об этом пишет News.am со ссылкой на российское издание "Аргументы и факты".

Статистика по национальной принадлежности показала, что первое место - у криминальных авторитетов из Грузии - 242 вора в законе, следом идут русские - 51 человек, а тройку замыкают армяне - 30. В список также вошли езиды (26), азербайджанцы (16), абхазы (10), чеченцы (8), евреи (7). Причём все эти люди далеко не бедные граждане.