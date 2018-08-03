Прохожие поймали двух детей, выброшенных с пятого этажа горящего дома - ВИДЕО

Случайный свидетель запечатлел драматичный момент спасения двух детей, выброшенных из окна, охваченной пламенем квартиры в городе Сюйчан (провинция Хэнань, КНР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, рано утром, 3 августа несколько прохожих приняли участие в спасательной операции. Кричащая из окна 5-го этажа женщина, привлекла внимание проходящих мимо местных жителей. Китаянка, молящая о помощи, сбросила вниз простыни, а затем, один за другим вниз последовали двое малолетних детей. Прохожим удалось поймать всех членов, терпящего бедствие семейства.

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