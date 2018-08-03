Камера сняла первые секунды после убийства сестрами отца-тирана - ВИДЕО

Камеры, установленные в подъезде дома, сняли трех сестер в первые секунды после убийства их отца-тирана. Эти кадры сейчас изучают московские следователи. На них одна из девушек выходит на лестничную площадку, утирает нос и держится руками за лицо, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Накануне Останкинский суд Москвы заключил под стражу трех сестер, обвиняемых в убийстве 57-летнего Михаила М., на 2 месяца.

27 июля в одном из домов на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. На допросе они заявили, что мужчина на протяжении долгого времени причинял им "моральные страдания".

По одной из версий, в тот день Михаил Х. пришел домой в неадекватном состоянии и набросился с ножом на одну из дочерей. Девушке ничего не осталось, как выхватить у него нож и защищаться. По другой версии, сестры спланировали убийство. Было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Назначен комплекс экспертиз для того, чтобы восстановить все детали кровавой драмы.

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