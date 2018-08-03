Леонардо Ди Каприо занялся производством экологической обуви

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо, который ради новой роли у Квентина Тарантино сел на жесткую диету, является одним из самых заботливых актеров в отношении природы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лео не раз доказывал, что экология планеты его заботит не меньше карьеры и в его Instagram очень тяжело найти фото со спортзала или же селфи с барыщнями. Там много снимков природы, поездок в отдаленные уголки планеты и постов о защите животных.

А теперь Леонардо инвестировал в компанию Allbirds, которая занимается производством экологической обуви, пишет Hollywood Reporter.

"Подобные инновации абсолютно необходимы для предотвращения экологического кризиса. Allbirds находится в числе лидеров по разработке новых материалов, которые будут служить образцом для обувной промышленности. Я рад, что присоединяюсь к этой компании в качестве инвестора", - объяснил актер свои мотивы в свое Твиттере.

Кроме того, ну кто не захочет купить обувь от "Лео"?