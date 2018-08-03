Экс-звезда реслинга стал мэром американского города

3 августа 2018 19:54

Звезда WWE и в прошлом профессиональный рестлер Гленн Якобс победил на выборах в мэры города Ноксвилл, штат Теннесси, США. Об этом пишет Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Участие в выборах он принимал от Республиканской партии. Его основным лозунгом было снижение налогов и улучшение уровня инфраструктуры и "прозрачности". Он обыграл свою соперницу от партии Демократов набрав 65% голосов.

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