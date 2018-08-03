В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет
3 августа 2018 19:55 86
В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел.
Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать.
"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет через надувной трап", - рассказал один из пассажиров.
На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!