NASA представило астронавтов, которые первыми совершат полет на Starliner

Девять астронавтов - семь мужчин и две женщины - войдут в число первых экипажей строящихся американских пилотируемых кораблей CTC-100 Starliner и Crew Dragon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава НАСА Джим Брайденстайн представил астронавтов на торжественной церемонии, которая прошла в космическом центре имени Джонсона в Техасе.

"Впервые с 2011 года мы на грани того, чтобы запустить американского астронавта на американском корабле с американской земли", - сказал глава космического ведомства США.

В первый тестовый полет на корабле CTC-100 Starliner отправятся ветераны комических полетов Эрик Боу, Крис Фергюсон, а также 41-летняя Николь Анапу Мэнн, для которой это будет первым полетом в космос.

В испытательный полет на корабле Crew Dragon отправятся Боб Бенкен и Даг Херли.

После того, как оба корабля пройдут сертификацию для доставки экипажей на МКС. В пилотируемые полеты на МКС на корабле CTC-100 Starliner отправятся ветеран полетов 52-летняя Сани Уильямс, а также дебютанты космических полетов Джон Кассада, на Crew Dragon полетят Майк Хопкинс и Виктор Гловер.

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". Ожидается, что Boeing и SpaceX совершат первый пилотируемый полет до конца 2018 или в середине 2019 года, точмые сроки пока не определены.