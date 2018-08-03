Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая из-за нервного срыва посещает психотерапевта, собирается усыновить еще одного ребенка. Тогда в семье будет уже семь детей. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии, родители которого стали жертвами вооруженного конфликта в регионе, сообщает Celebrity Insider, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако, есть одно "но": для того чтобы все закончить как можно быстрее, Джоли осталось официально расторгнуть брак с Брэдом Питтом. Именно такой порядок действий наметила для себя кинозвезда, поэтому, казалось бы, замедлившийся бракоразводный процесс должен ускориться в ближайшее время.

При этом, когда все юридические формальности будут решены, до сих пор неизвестно, ведь Джоли и Питт никак не могут утрясти вопросы, касающиеся шестерых детей, носящих фамилию Джоли-Питт. Анджелина хотела вообще лишить Брэда возможности видеться с ними, однако после его официальной жалобы на пока еще супругу суд встал на сторону актера, отметив в своем решении, что Джоли не имеет права запрещать Питту видеться с детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Анджелина Джоли в очередной раз намерена "выкинуть" эдакий номер - актриса собирается предоставить суду свой дневник, в котором записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом. В свою очередь, Питт хочет предоставить суду обвинения в адрес Анджелины.