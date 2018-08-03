Мать бен Ладена рассказала, когда у ее сына возникли радикальные идеи

Мать экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида*" Усамы бен Ладена Алия Ганем заявила, что радикальные идеи ее сына появились во время его учебы в университете в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Алии Ганем, ее сын был очень способным ребенком. Однако к 20 годам он был "радикализован" во время учебы на экономическом факультете Университета короля Абдулазиза. Алия Ганем считает, что "люди в университете изменили его ... и он стал другим человеком".

Сообщается, что одним из тех, кто оказал сильное влияние на бен Ладена, был Абдулла Аззам, член запрещенной в РФ террористической группировки "Братья-мусульмане*". По словам Алии Ганем, Аззам стал его духовным наставником.

"Он (Усама - ред.) был очень хорошим ребенком, пока в 20 лет он не встретил людей, которые промыли ему мозги. Можно назвать это сектой... Я просила его держаться от них подальше, но он не оповещал меня о своих делах, потому что он очень сильно меня любил",- заявила Алия Ганем в интервью газете.

По словам брата бен Ладена Хассана, все, кто был знаком с Усамой в молодости, уважали его.

"Я очень горжусь им как своим старшим братом. Он многому меня научил. Но я не думаю, что могу гордиться им как человеком. Он прославился на весь мир, не сделав ничего хорошего", - добавил Хассан, слова которого приводит издание.

Усама бен Ладен - основатель международной террористической организации "Аль-Каида*", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.