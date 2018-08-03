Эрдоган назвал перспективы сотрудничества Анкары и Вашингтона по Манбриджу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что осуществление совместного плана Анкары и Вашингтона по стабилизации в сирийском Манбидже не будет зависеть от "других проблем", сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы ожидаем, что наша совместная работа с США по Манбиджу не будет зависеть от других проблем", - приводит агентство слова Эрдогана.
Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года.
Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.
В июле в турецком МИД заявили, что пока не считают процесс вывода курдских отрядов завершенным. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!