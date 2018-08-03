США ввели санкции против российского банка "Агросоюз", говорится в заявлении американского Министерства финансов, Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ограничения ввели в рамках мер против КНДР. Как утверждают в ведомстве, банк заключал сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении Пхеньяна.

По данным РИА Рейтинг, банк "Агросоюз" на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственный владелец банка - Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.

Кроме того, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве. Также под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

США ввели санкции против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. В Вашингтоне заявляли, что продолжат вводить санкции в отношении КНДР, любых стран и компаний, взаимодействующих с ней.