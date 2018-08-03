В работе Facebook в ряде стран произошел сбой

3 августа 2018 21:04

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сбой произошел около 19.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из России, США, Аргентины, Италии, Филиппин, Великобритании, Венгрии, Индии, Украины и других. Больше всего жалоб приходится на полный сбой работы сайта (43%), проблему с входом в свой аккаунт (32%), проблемы с загрузкой изображений (24%).

Некоторые пользователи из России также жалуются на сбой в Instagram.

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