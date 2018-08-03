Пассажир упавшего в Мексике самолета подал на авиакомпанию в суд в США

Нестор Мартинес, один из пассажиров упавшего во вторник в штате Дуранго самолета мексиканской авиакомпании Aeromexico, подал на нее в суд в Чикаго. Проживающий в США учитель мексиканского происхождения обвиняет авиаперевозчика в халатности, сообщила в пятницу радиостанция Noticias MVS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико и упал сразу после взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной могли стать сложные погодные условия. В пользу этого предположения свидетельствует видеозапись момента взлета и падения, сделанная одним из пассажиров. Бортовые самописцы лайнера были найдены в среду, пока неизвестно, как долго может идти расшифровка имеющихся на них данных.

По мнению Мартинеса, нельзя было разрешать самолету взлетать в сильный дождь, сопровождавшийся градом и сильными порывами ветра. "Взлетать в плохую погоду можно, но необходимо делать это правильно, и в нашем заявлении мы заостряем внимание именно на этом аспекте", - заявил адвокат Мартинеса Томас Деметрио. По словам юриста, потерпевший рассчитывает на денежную компенсацию, размер которой не уточняется.

На борту лайнера Embraer 190 находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 из них получили травмы, никто не погиб. К настоящему времени в больницах остаются менее 20 пострадавших. В числе пассажиров были подданные Испании и граждане США. Россиян на борту разбившегося лайнера не было.