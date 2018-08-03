США обвинили РФ в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

США обвинили Россию в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР, в частности, в игнорировании предписания на использование рабочей силы из этой страны. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, опубликованномв пятницу на сайте американской миссии при организации международного сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР внушают опасения", - говорится в заявлении Никки Хейли.