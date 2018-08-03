Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до 39 человек

Число погибших в результате теракта, происшедшего в пятницу в шиитской мечети в городе Гардез на востоке Афганистана, увеличилось до 39 человек. Об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на представителей органов власти и сил безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников агентства, число жертв может возрасти, так как многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалосьо 30 погибших. В больнице находятся более 50 взрослых и более 20 детей, пострадавших в результате теракта.

Трагический инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия. Два террориста атаковали находившихся в мечети верующих. Один из них привел в действие находившееся при нем взрывное устройство, второй открыл огонь по молящимся. Вооруженная охрана мечети ликвидировала террориста.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.